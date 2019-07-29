В Смоленске пожаловались на работу светофора
В Смоленске пожаловались на работу светофора. Местные жители возмущены временем ожидания «зеленого» сигнала регулировщика на площади Победы. Первым о проблеме сообщил Иосиф Брин на своей странице в «Фейсбук».
По словам автора сообщения, пешеходам, двигающимся от кинотеатра «Современник» к ТЦ «Юнона» приходится около двух минут ожидать «зеленого» света светофора, чтобы перейти улицу. Работа регулировщика настроена таким образом, что он отсчитывает 99 секунд, а потом переходит в мигающий режим еще на некоторое время. Тем временем невнимательные пешеходы начинают идти, создавая аварийную ситуацию, ведь автомобили продолжают двигаться на разрешающий для себя сигнал светофора.
Пешеходы поддержали автора сообщения и также выразили беспокойство за безопасность людей на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU