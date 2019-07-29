2019-07-29T13:43:07+03:00
Общество

В Смоленске пожаловались на работу светофора

Местные жители возмущены временем ожидания «зеленого» сигнала регулировщика на площади Победы
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске пожаловались на работу светофора. Местные жители возмущены временем ожидания «зеленого» сигнала регулировщика на площади Победы. Первым о проблеме сообщил Иосиф Брин на своей странице в «Фейсбук».

По словам автора сообщения, пешеходам, двигающимся от кинотеатра «Современник» к ТЦ «Юнона» приходится около двух минут ожидать «зеленого» света светофора, чтобы перейти улицу. Работа регулировщика настроена таким образом, что он отсчитывает 99 секунд, а потом переходит в мигающий режим еще на некоторое время. Тем временем невнимательные пешеходы начинают идти, создавая аварийную ситуацию, ведь автомобили продолжают двигаться на разрешающий для себя сигнал светофора.

Пешеходы поддержали автора сообщения и также выразили беспокойство за безопасность людей на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву
В Смоленске началась проверка школ к учебному году
Полный график отключения горячей воды в Смоленске на август-2019
В Смоленске спасли из воды 10-летнюю девочку
В Смоленском районе нашли пропавшего 40-летнего мужчину
В Смоленске избили посетителя кафе
В Смоленске молодой парень вынес из магазина рюкзак продуктов
В Смоленском районе полицейские провели акцию «Мотоцикл»
В Смоленске появились новые «газовые» мошенники
В Смоленске на пешеходном переходе у школы насмерть сбили ребенка
В Смоленском районе при пожаре в бане пострадал мужчина
Мотоциклист на скорости влетел под машину инкассаторов в Рославле
Смертельное ДТП произошло на трассе в Смоленской области
В Смоленске после ливня затопило Заднепровье
В Смоленской области мужчина фиктивно прописал у себя 14 иностранцев
В Смоленске проверят все детские сады из-за инфекции
В Смоленской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
Определена дата запуска колеса обозрения в Смоленске
В Смоленской области зарегистрировано 440 дорогих автомобиля
В Смоленске пройдет международный фестиваль фейерверков «Звездопад»