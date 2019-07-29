2019-07-29T14:33:35+03:00
Общество

Полный график отключения горячей воды в Смоленске на август-2019

Жителям улицы Шевченко придется греть воду более месяца
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске опубликован полный график отключения горячей воды на август. По информации пресс-службы филиала компании «Квадра», самое длительное отключение ресурса произойдет на улице Шевченко. В компании говорят, что ресурс у жителей будет отключен более чем на месяц.

- На Шевченко пройдет масштабный капитальный ремонт теплосети. Планируется заменить 760 метров трубопроводов, - говорят в «Квадре».

Актуальный график отключения воды доступен по ссылке.

Ранее в областном центре произошла серьезная авария на водопроводе. Без воды были около трех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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