Полный график отключения горячей воды в Смоленске на август-2019
Жителям улицы Шевченко придется греть воду более месяца
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске опубликован полный график отключения горячей воды на август. По информации пресс-службы филиала компании «Квадра», самое длительное отключение ресурса произойдет на улице Шевченко. В компании говорят, что ресурс у жителей будет отключен более чем на месяц.
- На Шевченко пройдет масштабный капитальный ремонт теплосети. Планируется заменить 760 метров трубопроводов, - говорят в «Квадре».
Актуальный график отключения воды доступен по ссылке.
Ранее в областном центре произошла серьезная авария на водопроводе. Без воды были около трех тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU