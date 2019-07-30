СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-30T09:43:31+03:00

Один из задержанных задолжал крупную сумму денег, другой проходил по делу об угоне автомобиля

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В Смоленской области задержали двух мужчин, находившихся в розыске, сообщает пресс-служба Росгвартии. Один из задержанных задолжал крупную сумму денег, другой проходил по делу об угоне автомобиля.

Сообщается, что мужчины вызвали подозрения у правоохранителей своим поведением: первый накинул на голову капюшон при вине стражей порядка и попытался скрыться, второй – распивал алкоголь в общественном месте.

- Задержанные переданы полицейским для разбирательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Смоленской области мужчина фиктивно прописал у себя 14 иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU