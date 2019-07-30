В Смоленской области задержали двух мужчин, находившихся в розыске
Один из задержанных задолжал крупную сумму денег, другой проходил по делу об угоне автомобиля
ФОТО: Росгвартия.
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В Смоленской области задержали двух мужчин, находившихся в розыске, сообщает пресс-служба Росгвартии. Один из задержанных задолжал крупную сумму денег, другой проходил по делу об угоне автомобиля.
Сообщается, что мужчины вызвали подозрения у правоохранителей своим поведением: первый накинул на голову капюшон при вине стражей порядка и попытался скрыться, второй – распивал алкоголь в общественном месте.
- Задержанные переданы полицейским для разбирательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Смоленской области мужчина фиктивно прописал у себя 14 иностранцев.
ИСТОЧНИК KP.RU