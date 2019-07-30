2019-07-30T10:48:22+03:00
Происшествия

В Смоленской области нетрезвый водитель пытался откупиться от полицейского

Автомобилист предложил рубли и валюту за несоставление протокола
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области нетрезвый водитель пытался откупиться от полицейского, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Автомобилиста на «Мерседесе» остановили сотрудники ГИБДД в Дорогобужском районе.

По словам полицейских, нарушитель ПДД пытался скрыться от патрульной машины, но был остановлен. Проверку на трезвость мужчине пройти не удалось: алкометр зафиксировал запрещенные промилле. И тогда задержанный решил откупиться от стражей порядка, положив между сиденьями 4200 рублей и 20 долларов США.

- Находясь в служебной автомашине, подозреваемый начал предлагать полицейскому деньги, чтобы тот не составлял в отношении него протокол. Инспектор ДПС предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки и о том, что в салоне автомашины ведется видеозапись, однако водитель проигнорировал предупреждения и положил деньги между сиденьями, - рассказали в полиции.

Автомобилисту грозит штраф, лишение прав и реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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