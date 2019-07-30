В Смоленской области отремонтировали участки дороги, соединяющие три района
Заасфальтировано 2 километра трассы
ФОТО: компания «Смоленскавтодор».
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В Смоленской области отремонтировали участки дороги, соединяющие три района. Речь идет о двух километрах трассы Ершичи-Шумячи-Хиславичи, сообщают официальные представители компании «Смоленскавтодор».
В пресс-службе отмечают, что в задание участки попали после того, как о них просигнализировали автомобилисты, указав конкретные километры на «Карте убитых дорог».
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в Смоленске на проспекте Гагарина снова изменится схема движения транспорта. А на площади Победы изменилось время ожидания светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU