2019-07-30T12:01:56+03:00
Общество

В Смоленской области отремонтировали участки дороги, соединяющие три района

Заасфальтировано 2 километра трассы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: компания «Смоленскавтодор».ФОТО: компания «Смоленскавтодор».
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В Смоленской области отремонтировали участки дороги, соединяющие три района. Речь идет о двух километрах трассы Ершичи-Шумячи-Хиславичи, сообщают официальные представители компании «Смоленскавтодор».

В пресс-службе отмечают, что в задание участки попали после того, как о них просигнализировали автомобилисты, указав конкретные километры на «Карте убитых дорог».

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в Смоленске на проспекте Гагарина снова изменится схема движения транспорта. А на площади Победы изменилось время ожидания светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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