СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-30T15:48:03+03:00

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В Смоленске задержали двух сутенеров-организаторов интим-агентства, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 28-летний и 24-летний подозреваемые предлагали услуги девушек в различные бани, сауны и гостевые дома областного центра. А их работники, в свою очередь, клиентам. За сотрудничество получали вознаграждение.

По информации пресс-службы, девушек задержанные искали через соцсети, предлагая работу в сфере интимных услуг. Кандидатуры подбирали из различных регионов. Таким образом, в агентство были «устроено» пять человек в возрасте от 21 до 34 лет.

- Полицейская облава прошла возле одной из таких саун, - сообщили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье. Полицейские продолжают устанавливать личность сотрудников мест отдыха, предоставлявших помещения для оказания интимных услуг.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, как устроен бизнес интим-услуг со слов бывшего владельца борделя.

ИСТОЧНИК KP.RU