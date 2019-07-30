2019-07-30T15:48:03+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали двух сутенеров-организаторов интим-агентства

Подозреваемые предлагали услуги девушек в различные бани, сауны и гостевые дома областного центра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске задержали двух сутенеров-организаторов интим-агентства, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 28-летний и 24-летний подозреваемые предлагали услуги девушек в различные бани, сауны и гостевые дома областного центра. А их работники, в свою очередь, клиентам. За сотрудничество получали вознаграждение.

По информации пресс-службы, девушек задержанные искали через соцсети, предлагая работу в сфере интимных услуг. Кандидатуры подбирали из различных регионов. Таким образом, в агентство были «устроено» пять человек в возрасте от 21 до 34 лет.

- Полицейская облава прошла возле одной из таких саун, - сообщили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье. Полицейские продолжают устанавливать личность сотрудников мест отдыха, предоставлявших помещения для оказания интимных услуг.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, как устроен бизнес интим-услуг со слов бывшего владельца борделя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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