В Смоленске могут построить новое здание трикотажной фабрики
Сгоревшие в августе 2017-го помещения «Шарма» будут снесены и демонтированы
ФОТО: СКР.
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В Смоленске могут построить новое здание трикотажной фабрики, сообщает пресс-служба администрации региона. Сгоревшие в августе 2017-го помещения «Шарма» будут снесены и демонтированы.
По словам сотрудников администрации, это решение может быть принято руководством предприятия после вышеуказанных процедур.
В пресс-службе отмечают, что на сегодняшний день в филиалах фабрики, которые функционируют в регионе, трудятся около 1700 человек. В Смоленске работают 900 из них.
ИСТОЧНИК KP.RU