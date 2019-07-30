2019-07-30T14:51:23+03:00
Общество

В Смоленске могут построить новое здание трикотажной фабрики

Сгоревшие в августе 2017-го помещения «Шарма» будут снесены и демонтированы
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ФОТО: СКР.ФОТО: СКР.
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В Смоленске могут построить новое здание трикотажной фабрики, сообщает пресс-служба администрации региона. Сгоревшие в августе 2017-го помещения «Шарма» будут снесены и демонтированы.

По словам сотрудников администрации, это решение может быть принято руководством предприятия после вышеуказанных процедур.

В пресс-службе отмечают, что на сегодняшний день в филиалах фабрики, которые функционируют в регионе, трудятся около 1700 человек. В Смоленске работают 900 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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