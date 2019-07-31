В Смоленске установили первые конструкции основания «Колеса обозрения»

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-31T08:54:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске установили первые опорные конструкции нового «Колеса обозрения», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». На кадрах видно, что сбор каркаса аттракциона идет полным ходом.

Стоит отметить, что это самая сложная часть работ: огромные металлические конструкции поднимают с помощью крана и фиксируют сваркой.

Ранее отмечалось, что закрепление кабинок пройдет быстрее, так как это менее трудоемкое занятие.

Между тем, в паблике «Колесо обозрения Смоленск» ВКонтакте сообщается, что дата запуска аттракциона станет известна в ближайшие дни. К слову, открыть Колесо планируют этим летом. Смоляне и гости города смогут увидеть чудесный вид на Смоленск с высоты 50 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU