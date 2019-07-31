В поселке под Смоленском на день отключат холодную воду
В населенном пункте пройдут ремонтные работы
ФОТО: pixabay.com.
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В поселке под Смоленском на день отключат холодную воду, сообщает горадминистрация. В поселке Нижняя Гедеоновка с 10.00 31 июля пройдут ремонтные работы.
Также с 10.00 до 15.00 воды не будет в доме №22 на улице Маршала Еременко.
В городской администрации сообщают, что подвоз воды будет осуществляться по заявкам, которые можно оставить по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.
Ранее стал известен полный график отключения горячей воды в Смоленске на август. Дольше всех без коммунального ресурса предстоит жить собственникам квартир на улице Шевченко.
ИСТОЧНИК KP.RU