В Смоленске на месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал
В Смоленске на месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Неравнодушные жители областного центра приносят цветы и игрушки в память о ребенке.
Напомним, страшное ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка, произошло вечером в воскресенье, 28 июля, на улице Нахимова у 8-й школы. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.
Между тем, в соцсетях разгорелось обсуждение как сделать зебры более безопасными для пешеходов. Горожане предлагают сделать их похожими на «лежачих полицейских», приподняв над проезжей частью. В таком случае, по их мнению, автомобилисты будут полностью тормозить перед преградой, что поможет избежать жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU