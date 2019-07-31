2019-07-31T08:53:51+03:00
Происшествия

В Смоленске на месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал

Неравнодушные жители областного центра приносят цветы и игрушки в память о ребенке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал.В Смоленске на месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Неравнодушные жители областного центра приносят цветы и игрушки в память о ребенке.

Напомним, страшное ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка, произошло вечером в воскресенье, 28 июля, на улице Нахимова у 8-й школы. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Между тем, в соцсетях разгорелось обсуждение как сделать зебры более безопасными для пешеходов. Горожане предлагают сделать их похожими на «лежачих полицейских», приподняв над проезжей частью. В таком случае, по их мнению, автомобилисты будут полностью тормозить перед преградой, что поможет избежать жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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