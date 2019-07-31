СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-31T09:17:36+03:00

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Под Смоленском пройдет праздник «Медово-Яблочный Спас», сообщает департамент по культуре. Гостей ждут конкурсы, игры и угощения.

Фольклорный праздник урожая состоится 17 августа на территории Историко-архитектурного комплекса «Теремок».

- Праздничные мероприятия начнутся в 13.00. Гости смогут принять участие в ярмарке, творческих мастерских, где можно будет своими руками изготовить сувенир, проверить знания на «Уроки письменности», сев за парту сельскохозяйственной школы, или просто послушать концерт с песнями и танцами, - рассказали сотрудники департамента о части запланированных мероприятий.

Завершится праздник в 17.00. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU