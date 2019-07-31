В Смоленске отметят День железнодорожника

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-31T10:36:24+03:00

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В честь Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги в Смоленском регионе МЖД пройдут праздничные мероприятия. Их участниками станут работники стальной магистрали и жители региона, сообщает пресс-служба компании.

В Вязьме 31 июля рядом с привокзальной площадью состоится торжественная закладка аллеи в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

В Смоленске 2 августа в 14:00 во Дворце культуры железнодорожников пройдет собрание, где будут чествовать лучших работников и ветеранов региона.

4 августа в 10:00 в детском оздоровительном лагере «Факел» будет организован массовый семейно-спортивный праздник «Дети железных дорог». Ребята и взрослые смогут принять участие в спортивных командных играх и других развлекательных мероприятиях.

Напомним, День железнодорожника – один из первых российских профессиональных праздников и первый профессиональный праздник сотрудников железнодорожного транспорта не только в Российской империи, но и в Европе. Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, при котором началось строительство железных дорог в Российской империи. Отмечался он ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в России в 1936 году. День железнодорожника празднуется в первое воскресенье августа.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU