2019-07-31T12:58:30+03:00
Общество

В Смоленской области прокуратура проверит работу скорой помощи

Медики Гагарина пожаловались СМИ на изношенность машин и нарушения трудового законодательства
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области прокуратура проверит работу скорой помощи. Ранее медики Гагарина пожаловались СМИ на изношенность машин и нарушения трудового законодательства, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

- Поручение проверить доводы изданий дал лично прокурор области, - пояснил официальный представитель прокуратуры.

Ранее в Смоленске сообщалось о проверке детских лагерей. Решение принято из-за жалоб на условия отдыха в «Юном ленинце». Позднее из-за отравления дошкольников началась проверка в детском саду на Королевке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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