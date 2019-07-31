2019-07-31T16:54:14+03:00
Общество

В Смоленской области на льнозаводе устанавливают оборудование

Работы завершатся осенью 2019 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области на заводе «Русский Лён» устанавливают оборудование, сообщает пресс-служба губернатора. Ход работ курирует сам Алексей Островский.

Сообщается, что машины покупались исходя из требований к качеству и производительности. Часть поставил Вяземский машиностроительный завод.

Напомним, завод «Русский Лён» включает два производственных участка: цех по переработке тресты и цех доработки короткого волокна - котонизации.

Ориентировочно монтаж оборудования завершится осенью этого года, после чего предприятие начнёт свою работу.

Ранее стала известна судьба сгоревшего здания трикотажной фабрики «Твое». В ближайшее время поврежденные помещения будут снесены. Затем, по решению руководства фабрики, можно будет приступить к строительству нового здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске водитель маршрутки заплатил пожилому пассажиру за проезд
В Смоленской области прокуратура проверит работу скорой помощи
В Смоленске начнут активную борьбу с борщевиком
В Смоленске отметят День железнодорожника
Под Смоленском пройдет праздник «Медово-Яблочный Спас»
В Смоленске на месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал
В поселке под Смоленском на день отключат холодную воду
Почетная смолянка Нина Чаевская отметила 101-й День рождения
В Смоленске установили первые конструкции основания «Колеса обозрения»
Власти обсудят со смолянами вопросы озеленения и благоустройства города
В Смоленске могут построить новое здание трикотажной фабрики
В Смоленске задержали двух сутенеров-организаторов интим-агентства
В Смоленской области отремонтировали участки дороги, соединяющие три района
В Смоленской области нетрезвый водитель пытался откупиться от полицейского
В Смоленской области задержали двух мужчин, находившихся в розыске
Жители Смоленска попросили построить спортплощадку для подростков
Под Смоленском фура с контрабандой слетела с трассы в кювет
В Смоленске на проспекте Гагарина снова изменится схема движения транспорта
Новая схема движения муниципальных автобусов в Смоленске
В лесу под Смоленском нашли собаку, привязанную к дереву