В Смоленской области на льнозаводе устанавливают оборудование

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-31T16:54:14+03:00

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В Смоленской области на заводе «Русский Лён» устанавливают оборудование, сообщает пресс-служба губернатора. Ход работ курирует сам Алексей Островский.

Сообщается, что машины покупались исходя из требований к качеству и производительности. Часть поставил Вяземский машиностроительный завод.

Напомним, завод «Русский Лён» включает два производственных участка: цех по переработке тресты и цех доработки короткого волокна - котонизации.

Ориентировочно монтаж оборудования завершится осенью этого года, после чего предприятие начнёт свою работу.

Ранее стала известна судьба сгоревшего здания трикотажной фабрики «Твое». В ближайшее время поврежденные помещения будут снесены. Затем, по решению руководства фабрики, можно будет приступить к строительству нового здания.

ИСТОЧНИК KP.RU