СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-01T06:36:05+03:00

16 улиц областного центра приведут в порядок в 2019 году

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В Смоленске подрядчики ответят за несоблюдение доступной среды при ремонте дорог, сообщает комитет по информационной политике администрации города со ссылкой на рабочую поездку главы города Андрея Борисова. Градоначальник проехал по улицам, где проводятся работы и оценил соблюдение дорожниками условий договора.

В администрации отмечают, что ряд подрядчиков учти замечания и устранили недостатки. В отношении других власти намерены принять меры. Речь идет о претензионной работе.

- Необходимо постоянно контролировать работу подрядчиков и в случае, если они не исполняют взятые на себя обязательства, оперативно принимать меры, - прокомментировал Андрей Борисов.

Напомним, в 2019 году в порядок приведут 16 улиц, дополнительно преобразятся еще пять дорог областного центра.

Кроме того, 1 августа власти намерены обсудить с активистами вопросы благоустройства и озеленения города. На встречу приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU