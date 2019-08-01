2019-08-01T07:07:30+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут пропавшую молодую женщину

Жительница Хиславич ушла в кафе и не вернулась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области ищут пропавшую молодую женщину Татьяну Бондареву. 31-летняя жительница Хиславич 28 июля ушла в кафе и не вернулась, сообщает ПСО «Сальвар».

Сообщается, что три дня девушка не выходит на связь. Смолянка была одета в белое платье в мелкий черный горошек, на шее у нее татуировка кот. О других приметах можно узнать из ориентировки, опубликованной ниже.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

ФОТО: ПСО "Сальвар".

Также продолжаются поиски 14-летней Щербик Ангелины. Ребенок была в гостях в соседней республике и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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