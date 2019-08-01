СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-01T08:49:12+03:00

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В Смоленске из окна выпала девушка. Информация о трагедии, которая произошла еще 20 июля, появилась в соцсетях поздно вечером 31 июля. О случившемся написал молодой человек погибшей.

Автор сообщения просит откликнуться очевидцев случившегося.

- Дорогие жители Королевки, если кто знает или есть фото или видео происшествия 20.07.2019 по адресу Королевка, 17 с участием девушки, большая просьба напишите в ЛС, - сообщил о случившемся молодой человек в паблике «Новая Королевка (Смоленск)».

Жители микрорайона выразили соболезнования. И уже через несколько часов появился один из свидетелей трагедии.

- Слышала, что компания была в квартире, выпивали... Парней, которые находились с ней, задержали, но потом отпустили, - написала одна из подписчиц паблика.

Ранее на Королевке произошло еще одна трагедия – весной из окна дома 1Г по улице В. Гризодубовой выпала девушка. Спасти ее не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU