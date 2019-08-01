СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-01T10:32:08+03:00

Топливо выросло в цене в среднем на 25 копеек

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В Смоленской области заправки изменили ценники на бензин, сообщает пресс-служба регионального УФАС. Топливо выросло в цене в среднем на 25 копеек.

В ведомстве отмечают, что ГСМ стал дороже на заправках «Роснефти» и «Лукойла».

Сегодня за литр 92-го просят от 42,30 до 43,65 рублей, 95-го – от 45,55 до 46,90 рублей, «дизеля» - 45,05 – 46,06 рублей.

К слову, в конце весны цены были такими: литр 92-го - 41,85 - 42,91 руб., 95-й - 45,10 - 46,37 руб., ДТ - 44,60 - 45,71 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU