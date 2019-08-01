В Гагарине работникам выплатили 700 тысяч рублей долга по зарплате

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-01T11:48:14+03:00

Работодатель задержал деньги за четыре месяца

Изменить размер текста: A A

В Гагарине коллективу ЗАО «Гагаринская ДСПМК» выплатили 700 тысяч рублей долга по зарплате. Работодатель задержал выплаты 16 работникам за четыре месяца, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

О задолженности по зарплате стало известно в ходе личного приема и.о. руководителя регионального следкома Анатолия Уханова, на который пришли сотрудники организации.

Позднее, на встрече с руководителем предприятия, глава ведомства разъяснил ответственность, которая грозит предпринимателю, и в скором времени долг был закрыт.

Ранее директор завода «ВЭТЗ-Рус» рассчитался с сотрудниками после встречи с руководством СУ СК России по Смоленской области. Сотрудникам было перечислено 2,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU