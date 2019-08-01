СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-01T15:15:20+03:00

Корректировка графика вступит в силу с 5 августа

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В Смоленске 22-й автобус изменит расписание движения. Корректировка графика вступит в силу с 5 августа, сообщают сотрудники МУП «Автоколонна 1308».

Кроме того, сотрудники предприятия предупреждают, что в связи с ремонтом дорожного полотна возможны отклонения муниципальных автобусов от графика. Смолянам приносят извинения за доставленные неудобства.

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU