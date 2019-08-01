СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-01T16:51:27+03:00

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Смоляне победили во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья», сообщает пресс-служба администрации региона. Супруги Селезневы вместе 40 лет, вырастили двух детей, теперь воспитывают внуков.

Михаил Семенович и Надежда Николаевна живут в Сычевском районе и активно участвуют в его общественной жизни. Также супруги ведут личное подсобное хозяйство.

В пресс-службе обращают внимание, что смоляне одерживают победу в престижном конкурсе четвертый год подряд. В регионе живут обладатели титула «Многодетная семья» (2016 год) - Григорий Александрович и Олеся Юрьевна Кравцовы, «Золотая семья России» (2017 год) - Борис Платонович и Надежда Васильевна Волковы и «Молодая семья» (2018 год) Сергей Геннадьевич и Ксения Сергеевна Шумилова.

ИСТОЧНИК KP.RU