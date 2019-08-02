СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-02T10:08:18+03:00

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Перед школой №33 Смоленска планируют уложить новый асфальт, сообщает пресс-служба губернатора результаты рабочей поездки главы региона Алексея Островского и главы города Андрея Борисова. На встрече с руководителями директор школы Сергей Жойкин пояснил, что покрытие будет уложено к первому сентября.

Также глава региона обратил внимание на состояние территории, прилегающей к школе. Дети вынуждены ходить по грязи в период дождей и снегопадов.

- Надо продумать этот вопрос и решить его с минимальными затратами - какой-то деревянный настил сделать, как вариант, чтобы не было грязи в период дождей и снегопадов, - сказал губернатор. Глава города принял поручение.

Также в ходе встречи школы стало известно, что будет отремонтирован внутренний двор учебного заведения. Это произойдет после строительства нового пищеблока. Сообщается, что территорию заасфальтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU