СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-02T08:09:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Новое колесо обозрения в Смоленске откроется 17 августа, сообщает одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Пуск аттракциона намечен на 12.00.

В настоящее время продолжается сбор конструкций. Сообщается, что параллельно с возведением аттракциона приводится в порядок и территория вокруг него – площадку выкладывают плиткой.

Напомним, новый аттракцион откроет вид на исторический центр города с высоты 50 метров. Он будет оборудован 18 кабинками, прокатиться в них смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU