Новое колесо обозрения в Смоленске откроется 17 августа
Пуск аттракциона намечен на 12.00
ФОТО: ВКонтакте.
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Новое колесо обозрения в Смоленске откроется 17 августа, сообщает одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Пуск аттракциона намечен на 12.00.
В настоящее время продолжается сбор конструкций. Сообщается, что параллельно с возведением аттракциона приводится в порядок и территория вокруг него – площадку выкладывают плиткой.
Напомним, новый аттракцион откроет вид на исторический центр города с высоты 50 метров. Он будет оборудован 18 кабинками, прокатиться в них смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU