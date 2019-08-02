2019-08-02T08:09:29+03:00
Общество

Новое колесо обозрения в Смоленске откроется 17 августа

Пуск аттракциона намечен на 12.00
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Новое колесо обозрения в Смоленске откроется 17 августа, сообщает одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Пуск аттракциона намечен на 12.00.

В настоящее время продолжается сбор конструкций. Сообщается, что параллельно с возведением аттракциона приводится в порядок и территория вокруг него – площадку выкладывают плиткой.

Напомним, новый аттракцион откроет вид на исторический центр города с высоты 50 метров. Он будет оборудован 18 кабинками, прокатиться в них смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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