2019-08-02T09:31:00+03:00
Общество

Смоляне пытаются помочь медведю Балу, живущему рядом с трассой

Животное осталось жить в клетке после закрытия кафе, сотрудники которого за ним присматривали
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Инстаграм.ФОТО: Инстаграм.
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Смоляне пытаются помочь медведю Балу, живущему рядом с трассой. Сообщение с призывом о помощи появилось ранее в соцсетях. По мнению автора, животное сильно истощено и нуждается в помощи.

Напомним, маленький медведь был выкуплен хозяином близ расположенного кафе еще малышом почти 20 лет назад. Все это время он живет в клетке рядом с трассой, а хозяин заведения за ним присматривал. Теперь заведение закрылось, а мишка так и остался жить в клетке. Несколько лет назад его пытались пристроить. Но взрослого косолапого зверя так никто и не решился взять на содержание. В природу его тоже невозможно отпустить, так как он может погибнуть.

После появления сообщения, на призыв о помощи откликнулись десятки неравнодушных смолян. В соцсетях сообщается что с косолапым все в порядке.

- Знаю хозяина, он лично сам его кормит, - написал один из пользователей интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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