СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-02T10:02:14+03:00

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Стала известна причина смерти пропавшей в Хиславичах смолянки. 31-летняя женщина была убита, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Напомним, об исчезновении женщины, отправившейся 28 июля в местное развлекательное заведение, стало известно 1 августа. Вечером этого же дня от добровольцего поискового отряда «Сальвар» поступила информация, что смолянка погибла.

По словам официального представителя следкома, в заведении женщина познакомилась с 35-летним подозреваемым. Через некоторое время компания отправилась продолжать веселье в лес на окраину поселка.

- Позже между знакомыми произошел конфликт, в результате которого злоумышленник убил женщину. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый закопал тело потерпевшей и с места совершения преступления скрылся, - рассказала Наталья Зуева.

В настоящее время подозреваемый задержан и во всем признался. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU