Реставрация Благовещенского собора города Гагарина идет по графику

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-02T11:36:52+03:00

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Секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил Благовещенский собор города Гагарина, который в настоящее время реставрируется в рамках проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба регионального парламента.

В ходе визита он встретился с ответственным секретарем президиума рабочей группы «Историческая память» федеральной целевой программы «Культура России» Игорем Егоровым. Они осмотрели ход ремонтных работ, обсудили решение насущных проблем, возникающих в процессе реставрации, а также вопрос подготовки собора к отопительному сезону.

ФОТО: Смоленская областная Дума.

Напомним, что два года назад из федерального бюджета на комплексную реставрацию Благовещенского собора были выделены 27 млн. рублей. В настоящее время благополучно завершен первый этап реставрации – демонтаж этажей и перегородок, замена стропильных конструкций и кровли, воссоздание куполов, крестов и их золочение. В дальнейшей перспективе проведение внутренней отделки собора: штукатурка, покраска, столярные работы, укладка гранитного пола.

Реставрация будет продолжаться и в зимний период для чего требуется подключение внешних тепловых сетей к зданию собора. По словам инспектируемых, помощь будет оказана. Стоит отметить, что в рамках проекта «Историческая память» за 10 лет в России было отреставрировано 54 федеральных и более 200 региональных объектов культуры.

Подводя итоги встречи Игорь Ляхов, являющийся координатором проекта «Историческая память» в Смоленской области, отметил важность реализации планов по реконструкции собора в Гагарине в целях сохранения духовно-культурного наследия.

Напомним, что реставрация Благовещенского собора, расположенного в городе Гагарине, стала возможной после рабочей встречи Секретаря Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» с федеральным координатором партийного проекта «Историческая память» Сергеем Поповым, на которой обсудили реализацию проекта на Смоленщине.

ИСТОЧНИК KP.RU