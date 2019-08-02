СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-02T12:43:33+03:00

ФОТО: из архива УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Женщина и ребенок погибли после столкновения машины с полуприцепом грузовой машины

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В Смоленской области разыскивают свидетелей смертельного ДТП, в котором погибли женщина и 16-летний мальчик, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Авария произошла 19 июля на трассе М-1 под Вязьмой.

По словам полицейских, машина, на которой ехали погибшие пассажиры, врезалась в полуприцеп грузовой машины «Iveco». Женщина и мальчик из «Mercedes-BENZ» получили тяжелейшие травмы, не совместимые с жизнью.

Правоохранители просят свидетелей ДТП связаться со следствием по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11.

Также в Смоленске ищут свидетелей смертельного падения из окна дома девушки. ЧП произошло в микрорайоне Королевка.

ИСТОЧНИК KP.RU