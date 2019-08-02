СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-02T14:03:03+03:00

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В Смоленске пройдет реконструкция сражения при Лубино, сообщает пресс-служба обладминистрации. Штурм крепости покажут 3 августа на Массовом поле. Начало сражения – 13.30.

До начала реконструкции пройдут памятные мероприятия с возложением цветов к памятнику партизанам 1812 года: акция начинается у памятника «Благодарная Россия — Героям 1812 года», пройдет в Сквере Памяти Героев у Вечного огня и завершится возложением цветов к могиле генерала А.А. Скалона.

Напомним, военно-исторический фестиваль – знаковое событие в жизни города. Ежегодно он собирает множество зрителей, которые приходят посмотреть на работу конструкторов целыми семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU