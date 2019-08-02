Достопримечательности Смоленска с высоты попали на видео

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-02T15:22:11+03:00

В новом ракурсе можно увидеть Успенский собор, крепостную стену и другие многочисленные памятники

Изменить размер текста: A A

Достопримечательности Смоленска с высоты птичьего полета попали на видео. 3,5-минутный фильм об областном центре опубликовал паблик «Смоленск» соцсети ВКонтакте.

В новом ракурсе можно увидеть Успенский собор, крепостную стену и другие многочисленные памятники. Также видны жилые районы и многочисленные зелены зоны.

Ранее панорамное фото Смоленска сделал Евгений Понажев на свой страничке в соцсети Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/723716" frameborder="0"></iframe> Достопримечательности Смоленска с высоты птичьего полета попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU