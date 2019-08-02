2019-08-02T15:22:11+03:00
Общество

Достопримечательности Смоленска с высоты попали на видео

В новом ракурсе можно увидеть Успенский собор, крепостную стену и другие многочисленные памятники
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Достопримечательности Смоленска с высоты птичьего полета попали на видео. 3,5-минутный фильм об областном центре опубликовал паблик «Смоленск» соцсети ВКонтакте.

В новом ракурсе можно увидеть Успенский собор, крепостную стену и другие многочисленные памятники. Также видны жилые районы и многочисленные зелены зоны.

Ранее панорамное фото Смоленска сделал Евгений Понажев на свой страничке в соцсети Facebook.

Достопримечательности Смоленска с высоты птичьего полета попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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