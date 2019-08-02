Достопримечательности Смоленска с высоты попали на видео
В новом ракурсе можно увидеть Успенский собор, крепостную стену и другие многочисленные памятники
ФОТО: ВКонтакте.
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Достопримечательности Смоленска с высоты птичьего полета попали на видео. 3,5-минутный фильм об областном центре опубликовал паблик «Смоленск» соцсети ВКонтакте.
В новом ракурсе можно увидеть Успенский собор, крепостную стену и другие многочисленные памятники. Также видны жилые районы и многочисленные зелены зоны.
Ранее панорамное фото Смоленска сделал Евгений Понажев на свой страничке в соцсети Facebook.
Достопримечательности Смоленска с высоты птичьего полета попали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU