СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-02T16:43:28+03:00

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В Смоленске отмечают День ВДВ, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга» у КДЦ «Губернский» прошел митинг, посвященный 89-й годовщине создания войск.

После торжественной части десантникам вручили юбилейные медали «30 лет завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане», а затем память погибших воинов почтили минутой молчания.

Завершился митинг возложением цветов к подножию бюста генерала армии, командующего Воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова.

Напомним, памятник «Дяде Васе» был возведен с 2018 году после обращения представителей Смоленской областной организации «Десантное братство» к председателю Смоленской областной думы Игорю Ляхову и сенатору от Смоленской области Францу Клинцевичу. Вспомнить и посмотреть фоторепортаж с открытия памятника можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU