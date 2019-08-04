СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-04T15:27:50+03:00

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В Сафоново приезжали участники шоу «Битва экстрасенсов», сообщают местные жители в соцсетях. Маги работали на одном из кладбищ. Что именно пытались «увидеть» участники известного шоу, не сообщается. Также неизвестна дата выхода передачи на экран.

Заметим, это не первое появление магов на Смоленщине. Услугами экстрасенсов ранее пользовались, чтобы найти без вести пропавшего подростка Влада Бахова. Также в «Битве экстрасенсов» расследовали убийство Ольги Лемешевой и Романа Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU