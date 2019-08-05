СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-05T11:22:28+03:00

Регион будет участвовать в эксперименте с 2020 года

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В Смоленской области введут налог для самозанятых, сообщает пресс-служба администрации региона. Регион будет участвовать в эксперименте с 2020 года. Ожидаемый социальный эффект – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

- С учетом введения на территории региона нового налогового режима, число самозанятых граждан достигнет 16 тысяч человек, - сообщили в администрации.

Напомним, в настоящее время в Смоленской области реализуется пять региональных проектов. Один из них - «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области». Он разработан для поддержки самозанятых людей и направлен на снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия и расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее «Комсомольская правда» выясняла, выгодно ли быть самозанятым. Почитать о новом налоговом режиме можно здесь.

Кроме того, ФНС разъяснила, что может потерять человек, которого на работу хотят оформить самозанятым.

ИСТОЧНИК KP.RU