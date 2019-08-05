СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-05T12:25:19+03:00

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Смолянка пыталась умереть, не выдержав домашнего насилия, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. 49-летний супруг избивал и унижал женщину.

По версии следствия, подозреваемый шесть лет издевался над супругой и 1 января 2019 года она пыталась покончить с собой.

- Уголовное дело с доказательствами вины мужчины направлено в суд, - сообщили в региональном СКР.

Ранее 53-летний житель Смоленска отомстил сожительнице и сжег ее дом.

ИСТОЧНИК KP.RU