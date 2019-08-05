Смолянка пыталась умереть, не выдержав домашнего насилия
49-летний супруг избивал и унижал женщину
ФОТО: pixabay.com.
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Смолянка пыталась умереть, не выдержав домашнего насилия, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. 49-летний супруг избивал и унижал женщину.
По версии следствия, подозреваемый шесть лет издевался над супругой и 1 января 2019 года она пыталась покончить с собой.
- Уголовное дело с доказательствами вины мужчины направлено в суд, - сообщили в региональном СКР.
Ранее 53-летний житель Смоленска отомстил сожительнице и сжег ее дом.
ИСТОЧНИК KP.RU