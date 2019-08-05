СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-05T17:09:12+03:00

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Смолянин отправится в экспедицию на Северный полюс, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ученик 27-й школы Максим Колюшенков будет изучать особенности климата, строение ледокола «50 лет Победы», на котором он и отправится в плавание, познакомится с профессиями экипажа и др.

- Школьнику выпала честь представить наш регион в путешествии, - сообщают в администрации.

Сопровождать детей будут опытные наставники, среди которых звезды телевидения и творческие люди. Путешественников ждут интересные лекции, творческие беседы, конкурсы и игры.

Максим Колюшенков известен смолянам своей победой в программе «Умницы и умники» на федеральном телеканале, а также как призер Всероссийского школьного чемпионата по интеллектуальным играм.

ИСТОЧНИК KP.RU