Смолянин отправится в экспедицию на Северный полюс
Смолянин отправится в экспедицию на Северный полюс, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ученик 27-й школы Максим Колюшенков будет изучать особенности климата, строение ледокола «50 лет Победы», на котором он и отправится в плавание, познакомится с профессиями экипажа и др.
- Школьнику выпала честь представить наш регион в путешествии, - сообщают в администрации.
Сопровождать детей будут опытные наставники, среди которых звезды телевидения и творческие люди. Путешественников ждут интересные лекции, творческие беседы, конкурсы и игры.
Максим Колюшенков известен смолянам своей победой в программе «Умницы и умники» на федеральном телеканале, а также как призер Всероссийского школьного чемпионата по интеллектуальным играм.
ИСТОЧНИК KP.RU