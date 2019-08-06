2019-08-06T06:30:35+03:00
Общество

В соцсетях Смоленска появились первые кадры с нового колеса обозрения

Вид на крепостную стену завораживает
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В соцсетях Смоленска появились первые кадры с нового колеса обозрения. Снимки с высоты 25 метров опубликовал паблик «Я люблю Смоленск» ВКонтакте. Вид на крепостную стену завораживает.

Автор поста отмечает, что фотографии сделаны с одной из опор, которые в настоящее время возводят строители. Всего аттракцион возвысится над городом на 50 метров.

Ранее стало известно, что пуск колеса запланирован на 17 августа, 12.00. В настоящее время продолжается сбор конструкций. Одновременно с их возведением приводится в порядок и территория вокруг аттракциона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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