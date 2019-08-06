2019-08-06T06:57:13+03:00
Общество

Власти Смоленска обсудили систему «Умный город»

Цель проекта объединить уличное наблюдение, освещение, транспорт и др. в одну платформу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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Власти Смоленска обсудили систему «Умный город», сообщает комитет по информационной политике администрации города. Цель проекта объединить уличное наблюдение, освещение, транспорт и др. в одну платформу.

- Запуск специального мобильного приложения для смартфонов позволит в режиме реального времени получать необходимую информацию о городских системах, даст доступ к муниципальным и государственным услугам, по сути сконцентрирует все удобные городские сервисы в одном месте, - отметили в администрации.

Глава Смоленска Андрей Борисов отметил, что власти заинтересованы во внедрении цифровых и инженерных решений в городской инфраструктуре. Обсуждение проекта продолжится и в дальнейшем.

Отметим, последние несколько лет на территории региона внедряются интеллектуальные системы по ряду направлений. Например, электронные сервисы, позволяющие облегчить запись к врачу, или системы отслеживания ситуации в населенном пункте в режиме online по программе «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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