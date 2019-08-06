2019-08-06T11:08:41+03:00
Происшествия

В Смоленске произошло страшное ДТП с полицейской машиной

В столкновении двух автомобилей пострадали четверо человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске произошло страшное ДТП с полицейской машиной, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. На Московском шоссе не поделили дорогу «Тайота» и «Лада Гранта». В аварии, по предварительным данным, пострадали четверо человек.

ДТП произошло в десятом часу утра 6 августа недалеко от заправки «Роснефть».

По словам сотрудников пресс-службы, на ликвидацию ДТП выезжали одна автоцистерна 3-й пожарной части и 7 спасателей.

Машины получили сильные повреждения, обломки железа разлетелись на несколько метров по проезжей части.

Виновник аварии будет установлен после изучения всех деталей случившегося.

Ранее полицейские обратились к очевидцам смертельного ДТП, в котором погибли женщина и ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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