В Смоленске произошло страшное ДТП с полицейской машиной
В Смоленске произошло страшное ДТП с полицейской машиной, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. На Московском шоссе не поделили дорогу «Тайота» и «Лада Гранта». В аварии, по предварительным данным, пострадали четверо человек.
ДТП произошло в десятом часу утра 6 августа недалеко от заправки «Роснефть».
По словам сотрудников пресс-службы, на ликвидацию ДТП выезжали одна автоцистерна 3-й пожарной части и 7 спасателей.
Машины получили сильные повреждения, обломки железа разлетелись на несколько метров по проезжей части.
Виновник аварии будет установлен после изучения всех деталей случившегося.
Ранее полицейские обратились к очевидцам смертельного ДТП, в котором погибли женщина и ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU