СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-06T11:08:41+03:00

В столкновении двух автомобилей пострадали четверо человек

Изменить размер текста: A A

В Смоленске произошло страшное ДТП с полицейской машиной, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. На Московском шоссе не поделили дорогу «Тайота» и «Лада Гранта». В аварии, по предварительным данным, пострадали четверо человек.

ДТП произошло в десятом часу утра 6 августа недалеко от заправки «Роснефть».

По словам сотрудников пресс-службы, на ликвидацию ДТП выезжали одна автоцистерна 3-й пожарной части и 7 спасателей.

Машины получили сильные повреждения, обломки железа разлетелись на несколько метров по проезжей части.

Виновник аварии будет установлен после изучения всех деталей случившегося.

Ранее полицейские обратились к очевидцам смертельного ДТП, в котором погибли женщина и ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU