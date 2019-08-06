В Смоленске завершилась масштабная реконструкция теплосети
Горячая вода возвращена в 94 многоквартирных дома
ФОТО: филиал ПАО "Квадра".
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В Смоленске завершилась масштабная реконструкция теплосети на улице 25 Сентября, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Горячая вода возвращена в 94 дома.
Ранее также был завершен крупный ремонт сети на улице Пригородная.
Теперь коммунальщики будут менять 760 метров трубопроводов на улице Шевченко. На участке дороги уже запретили движение машин.
ИСТОЧНИК KP.RU