СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-06T11:05:36+03:00

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В Смоленске завершилась масштабная реконструкция теплосети на улице 25 Сентября, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Горячая вода возвращена в 94 дома.

Ранее также был завершен крупный ремонт сети на улице Пригородная.

Теперь коммунальщики будут менять 760 метров трубопроводов на улице Шевченко. На участке дороги уже запретили движение машин.

ИСТОЧНИК KP.RU