В Смоленске водитель сбил пешехода и отказался платить за ущерб
В Смоленске водитель сбил пешехода и отказался платить за ущерб, сообщает пресс-служба УФССП по Смоленской области. Из-за полученных травм женщина стала инвалидом.
По словам представителей службы, пострадавшая получила часть денег от виновника аварии, когда было возбуждено исполнительное производство. Выплата остальной суммы – более 300 тыс. рублей – затянулась.
– Приставам пришлось объяснять виновнику аварии, чем грозит ему невыплата ущерба, – сообщили в региональном УФССП. – Погасить долг водителя побудил запрет на регистрационные действия с автомобилем и тремя объектами недвижимости.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» рассказывала, что в Смоленске женщина более 7 раз меняла фамилию, чтобы не платить долги.
ИСТОЧНИК KP.RU