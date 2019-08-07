СЕГОДНЯ 07:04 2019-08-07T07:04:27+03:00

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В Смоленске водитель сбил пешехода и отказался платить за ущерб, сообщает пресс-служба УФССП по Смоленской области. Из-за полученных травм женщина стала инвалидом.

По словам представителей службы, пострадавшая получила часть денег от виновника аварии, когда было возбуждено исполнительное производство. Выплата остальной суммы – более 300 тыс. рублей – затянулась.

– Приставам пришлось объяснять виновнику аварии, чем грозит ему невыплата ущерба, – сообщили в региональном УФССП. – Погасить долг водителя побудил запрет на регистрационные действия с автомобилем и тремя объектами недвижимости.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» рассказывала, что в Смоленске женщина более 7 раз меняла фамилию, чтобы не платить долги.

ИСТОЧНИК KP.RU