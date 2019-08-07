2019-08-07T07:55:56+03:00
Происшествия

В Смоленской области пациентке удалили орган из-за ошибки врача

Акушер-гинеколог, ставшая фигурантом уголовного дела, освобождена от уголовной ответственности
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области пациентке удалили орган из-за ошибки врача, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Акушер-гинеколог, ставшая фигурантом уголовного дела, освобождена от уголовной ответственности.

- Суд установил, что врач во время полосной операции допустила небрежность, из-за чего женщине пришлось удалить один из важных внутренних органов, - сообщили в прокуратуре. – В суде обвиняемая признала вину. И с учетом ряда смягчающих вину обстоятельств постановлением мирового судьи уголовное дело в отношении врача акушера – гинеколога прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования.

В прокуратуре добавляют, что в настоящее время в суде рассматривается вопрос о возмещении ущерба потерпевшей.

Ранее в Гагарине в Центральной районной больнице женщина скончалась под дверью врача, и труп пробыл в коридоре всю ночь.

Другой инцидент произошел в сентябре: в соцсети просочилось видео, на котором в городе Ярцево прием пациентов ведет нетрезвый травматолог, которые не может связать и двух слов.

Также ранее в центре скандалов с участием врачей оказалась ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» - Красный крест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленский Роспотребнадзор запретил покупать арбузы и дыни у дорог
В Смоленской области планируют продлить выплату областного маткапитала
В Смоленске из-за ДТП с маршруткой собирается огромная пробка
В Смоленске водитель сбил пешехода и отказался платить за ущерб
В Смоленске закрыт проезд по одной из центральных улиц
В Смоленске полиция изъяла сигареты без маркировки на 5 млн рублей
В Смоленске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Гнездово»
Жители поселка под Смоленском останутся без холодной воды
В Смоленске бизнесмен уклонился от уплаты 49 млн рублей налога
В Смоленске завершилась масштабная реконструкция теплосети
В Смоленске произошло страшное ДТП с полицейской машиной
В Смоленске изъяли крупную партию контрабандной продукции
В июле в Смоленске родилось 310 малышей
Власти Смоленска обсудили систему «Умный город»
В соцсетях Смоленска появились первые кадры с нового колеса обозрения
Смолянин отправится в экспедицию на Северный полюс
В Смоленске пропала 13-летняя девочка
В Смоленске отметят праздник в честь иконы Божией Матери «Одигитрия»
В Смоленске на два месяца ограничат движение транспорта по улице Шевченко
Смолянка пыталась умереть, не выдержав домашнего насилия
В Смоленской области введут налог для самозанятых
В Рославле установили новый арт-объект
В Гагарине мужчина выстрелил в молодого парня из пистолета
В Смоленской области эвакуировали врачей и пациентов районной больницы
В Смоленске на площади Победы восстановили движение транспорта
В Сафоново приезжали участники шоу «Битва экстрасенсов»
В Смоленске на Фрунзе серьезно пострадали люди в ДТП с мотоциклом
В Смоленском районе нашли пропавших дедушку и внука