СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-07T07:55:56+03:00

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В Смоленской области пациентке удалили орган из-за ошибки врача, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Акушер-гинеколог, ставшая фигурантом уголовного дела, освобождена от уголовной ответственности.

- Суд установил, что врач во время полосной операции допустила небрежность, из-за чего женщине пришлось удалить один из важных внутренних органов, - сообщили в прокуратуре. – В суде обвиняемая признала вину. И с учетом ряда смягчающих вину обстоятельств постановлением мирового судьи уголовное дело в отношении врача акушера – гинеколога прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования.

В прокуратуре добавляют, что в настоящее время в суде рассматривается вопрос о возмещении ущерба потерпевшей.

Ранее в Гагарине в Центральной районной больнице женщина скончалась под дверью врача, и труп пробыл в коридоре всю ночь.

Другой инцидент произошел в сентябре: в соцсети просочилось видео, на котором в городе Ярцево прием пациентов ведет нетрезвый травматолог, которые не может связать и двух слов.

Также ранее в центре скандалов с участием врачей оказалась ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» - Красный крест.

ИСТОЧНИК KP.RU