В Смоленске из-за ДТП с маршруткой собирается огромная пробка
Автомобилисты не могут разъехаться на кольце в районе улицы Соболева
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске из-за ДТП легковушки с маршруткой собирается огромная пробка со всех сторон, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла в девятом часу утра 7 августа на кольце в районе улицы Соболева.
О пострадавших в ДТП не сообщается. Машинам причинен материальный ущерб.
Ранее серьезная авария произошла на Московском шоссе. В ДТП с машиной Росгвардии пострадали люди.
ИСТОЧНИК KP.RU