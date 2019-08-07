В Смоленске из-за ДТП с маршруткой собирается огромная пробка

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-07T09:19:25+03:00

Автомобилисты не могут разъехаться на кольце в районе улицы Соболева

Изменить размер текста: A A

В Смоленске из-за ДТП легковушки с маршруткой собирается огромная пробка со всех сторон, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла в девятом часу утра 7 августа на кольце в районе улицы Соболева.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Машинам причинен материальный ущерб.

Ранее серьезная авария произошла на Московском шоссе. В ДТП с машиной Росгвардии пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU