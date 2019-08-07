2019-08-07T09:19:25+03:00
Происшествия

В Смоленске из-за ДТП с маршруткой собирается огромная пробка

Автомобилисты не могут разъехаться на кольце в районе улицы Соболева
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске из-за ДТП легковушки с маршруткой собирается огромная пробка со всех сторон, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла в девятом часу утра 7 августа на кольце в районе улицы Соболева.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Машинам причинен материальный ущерб.

Ранее серьезная авария произошла на Московском шоссе. В ДТП с машиной Росгвардии пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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