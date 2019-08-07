В Смоленской области планируют продлить выплату областного маткапитала
Власти региона обеспокоены показателями рождаемости
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области планируют продлить выплату областного маткапитала, сообщает пресс-служба обладминистрации. Власти региона обеспокоены показателями рождаемости: часть смолян уезжают на заработки в другие регионы, другие не торопятся с рождением детей.
Сообщается, что действие программы могут продлить до 2024-го года, также на пять лет планируют пролонгировать выплату пособия на третьего ребенка.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что июле 2019-го в Смоленске родилось 310 малышей, а в том же месяце прошлого года на свет появилось на 62 ребенка больше.
ИСТОЧНИК KP.RU