СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-07T09:03:58+03:00

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В Смоленской области планируют продлить выплату областного маткапитала, сообщает пресс-служба обладминистрации. Власти региона обеспокоены показателями рождаемости: часть смолян уезжают на заработки в другие регионы, другие не торопятся с рождением детей.

Сообщается, что действие программы могут продлить до 2024-го года, также на пять лет планируют пролонгировать выплату пособия на третьего ребенка.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что июле 2019-го в Смоленске родилось 310 малышей, а в том же месяце прошлого года на свет появилось на 62 ребенка больше.

ИСТОЧНИК KP.RU