СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-07T13:01:33+03:00

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В нескольких деревнях Смоленской области отсутствует медпомощь, сообщает пресс-служба регионального ОНФ со ссылкой на недавно проведенный мониторинг ФАПов в Хиславичском районе. После проверки выяснилось, что в населенных пунктах Микшино и Новая Рудня пункты закрыты. В первой деревне фельдшеру медучреждения 80 лет и ей не по силам преодолевать более 10 км, добираясь до места работы, во второй пункт – закрыт около семи лет.

По слова сотрудников ОНФ, людям, проживающим в этих деревнях (а таких более 250 человек) ничего не остается, как надеяться на помощь бригады скорой помощи, которые прибыть на вызов оперативно вряд ли смогут. Расстояние между Хиславичами составляет десятки километров.

- Итоги проверки направлены в профильный департамент, - сообщили общественники.

Ранее стало известно, что в Смоленской области планируют продлить выплату областного маткапитала. Также на пять лет планируют пролонгировать выплату пособия на третьего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU