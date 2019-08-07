СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-07T14:48:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске псевдосотрудники МЧС обманывают бизнесменов. Информация о выявленных фактах появилась на сайте региональной службы.

Сообщается, что неизвестные звонят предпринимателям и сообщают о внеплановой проверке их фирмы.

- Мошенники действуют убедительно, входят в доверие, в разговоре упоминают имена нынешних руководителей, - отмечают в пресс-службе ведомства.

В реальности сотрудники регионального МЧС не имеют никакого отношения к вышеуказанным звонкам, уверяют в управлении.

Напомним, о проверках организаций можно узнать на официальном сайте ведомства. Внеплановые рейды проходят с участием сотрудников прокуратуры, на что нужно обращать внимание.

Ранее в Смоленске были инициированы проверки детских садов из-за карантина в дошкольном учреждении на Королевке, а также детских лагерей после жалобы на условия проживания одной из отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU