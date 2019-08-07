СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-07T16:54:43+03:00

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В Смоленске стала известна стоимость билета на новое колесо обозрения. О цене поездки сообщил одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Круг на аттракционе, который заработает 17 августа, обойдется в 170 рублей на человека.

Также сообщается, что дети до 5 лет смогут прокатиться бесплатно. О льготах пенсионерам и людям с ограниченными возможностями не сообщается.

Напомним, новое колесо обозрения начали возводить в центральном парке с весны 2019 года. Новый аттракцион установлен на месте старого, проработавшего 30 лет. С карусели откроется прекрасный вид на достопримечательности города. Люди смогут увидеть во всей красе крепостную стену, Успенский собор, набережную Днепра и др.

ИСТОЧНИК KP.RU