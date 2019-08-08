СЕГОДНЯ 06:41 2019-08-08T06:41:46+03:00

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В Смоленске МЧС перешли на повышенную готовность из-за непогоды, сообщает пресс-службы управления. Днем 8 августа в регионе ожидается обильное выпадение осадков в виде ливня и града. Непогода, возможно, будет сопровождаться сильным ветром. Местами его порывы дойдут до 15-20 м/с.

Что касается температуры, то в регионе сохранится тепло. Днем в отдельных районах области столбики термометра покажут «плюс» 22 - 25-ть градусов.

Жителей региона перед выходом на улицу просят брать с собой зонтик и избегать пребывания под слабозакрепленными конструкциями. Людям со слабым здоровьем и вовсе лучше остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU