В Смоленске МЧС перешли на повышенную готовность из-за непогоды
В регионе возможны обрывы проводов, падение щитов и др.
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске МЧС перешли на повышенную готовность из-за непогоды, сообщает пресс-службы управления. Днем 8 августа в регионе ожидается обильное выпадение осадков в виде ливня и града. Непогода, возможно, будет сопровождаться сильным ветром. Местами его порывы дойдут до 15-20 м/с.
Что касается температуры, то в регионе сохранится тепло. Днем в отдельных районах области столбики термометра покажут «плюс» 22 - 25-ть градусов.
Жителей региона перед выходом на улицу просят брать с собой зонтик и избегать пребывания под слабозакрепленными конструкциями. Людям со слабым здоровьем и вовсе лучше остаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU