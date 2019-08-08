30 улиц и микрорайон Смоленска останется без горячей воды
Нагревать вожу жителям Заднепровья придется три недели
ФОТО: филиал ПАО "Квадра".
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30 улиц и микрорайон Смоленска останется без горячей воды, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Нагревать вожу жителям Заднепровья придется три недели.
Масштабное отключение произойдет 8 августа и завершится в предпоследний день лета.
В зону отключения попали жители микрорайона Киселевка и ряд улиц Заднепровского района. Ознакомиться со списком домов можно здесь.
Ранее сообщалось, что на два месяца ограничат движение транспорта по улице Шевченко. Там пройдут крупные работы по замене сетей. И на такой же срок перекрыт переулок Воровского.
ИСТОЧНИК KP.RU