В Вязьме расширят производство по выпуску изделий из пластмасс
В Вязьме расширят производство по выпуску изделий из пластмасс, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на рабочую встречу губернатора Алексея Островского с учредителем компании «Лава» Дмитрием Жарским. Промышленная площадка предприятия будет полностью перемещена из других регионов на Смоленщину. Все необходимые условия уже созданы.
Сообщается, что на предприятии в настоящее время трудятся около 300 человек. Новые мощности позволят трудоустроить еще 50.
- Мы по большей части стараемся автоматизировать наше производство, - сказал учредитель компании.
Ранее стало известно, что в регионе появится мясоперерабатывающий комплекс. Реализовывать проект будет чешская компания.
ИСТОЧНИК KP.RU