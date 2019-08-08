СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-08T07:47:51+03:00

Промышленная площадка предприятия будет полностью перемещена из других регионов на Смоленщину

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В Вязьме расширят производство по выпуску изделий из пластмасс, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на рабочую встречу губернатора Алексея Островского с учредителем компании «Лава» Дмитрием Жарским. Промышленная площадка предприятия будет полностью перемещена из других регионов на Смоленщину. Все необходимые условия уже созданы.

Сообщается, что на предприятии в настоящее время трудятся около 300 человек. Новые мощности позволят трудоустроить еще 50.

- Мы по большей части стараемся автоматизировать наше производство, - сказал учредитель компании.

Ранее стало известно, что в регионе появится мясоперерабатывающий комплекс. Реализовывать проект будет чешская компания.

ИСТОЧНИК KP.RU