2019-08-08T08:53:31+03:00
Общество

На переходах в Рославле появились предупреждающие надписи

В регионе участилось количество наездов на пешеходов
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ФОТО: УМВД России по Смоленской области.ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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На переходах в Рославле появились предупреждающие надписи, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Их нанесение связано с возросшим количеством аварий с пешеходами. Надписи призывают людей остановиться перед проезжей частью и посмотреть по сторонам.

В полиции отмечают, что практика будет продолжена.

Ранее похожие надписи на асфальте появились перед пешеходными переходами в Смоленском районе. Посыл обращен к родителям, чтобы те взяли ребенка за руку перед переходом дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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