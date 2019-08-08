На переходах в Рославле появились предупреждающие надписи
В регионе участилось количество наездов на пешеходов
ФОТО: УМВД России по Смоленской области.
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На переходах в Рославле появились предупреждающие надписи, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Их нанесение связано с возросшим количеством аварий с пешеходами. Надписи призывают людей остановиться перед проезжей частью и посмотреть по сторонам.
В полиции отмечают, что практика будет продолжена.
Ранее похожие надписи на асфальте появились перед пешеходными переходами в Смоленском районе. Посыл обращен к родителям, чтобы те взяли ребенка за руку перед переходом дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU