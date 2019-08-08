В Смоленском районе на ходу загорелась иномарка

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-08T13:08:48+03:00

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В Смоленском районе на ходу загорелась машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Водитель сразу же остановился, попытался открыть капот, но сделать это не удалось из-за того, что тот был раскален. И вызвал пожарных.

По словам сотрудников пресс-службы, огнеборцы прибыли через считанные минуты. Но отстоять машину не удалось: Volkswagen Passat восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, пожар произошел по электротехнической причине.

Ранее КП-Смоленск» сообщала, что сотрудники МЧС перешли на усиленный режим несения службы из-за прогнозируемой непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU