В Смоленском районе на ходу загорелась иномарка
Водитель не успел спасти легковушку
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленском районе на ходу загорелась машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Водитель сразу же остановился, попытался открыть капот, но сделать это не удалось из-за того, что тот был раскален. И вызвал пожарных.
По словам сотрудников пресс-службы, огнеборцы прибыли через считанные минуты. Но отстоять машину не удалось: Volkswagen Passat восстановлению не подлежит.
По предварительным данным, пожар произошел по электротехнической причине.
Ранее КП-Смоленск» сообщала, что сотрудники МЧС перешли на усиленный режим несения службы из-за прогнозируемой непогоды.
ИСТОЧНИК KP.RU